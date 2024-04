Ripulita Strada San Silvestro: la carreggiata era invasa dalle potature degli alberi

È stata ripulita dalle sterpaglie Strada comunale San Silvestro, cioè la lunga salita del quartiere che dalla zona della spiaggia porta fino all'omonima chiesa di San Silvestro. In azione, nei giorni scorsi, gli operai di Ambiente Spa, che si sono occupati di rimuovere i rami accumulatisi ai lati della carreggiata.

Il presidente dell'azienda, Riccardo Chiavaroli, spiega infatti a PescaraNews.net che “si è trattato di un'operazione ordinaria di generale ripulitura delle arterie viarie invase dalle potature degli alberi. Successivamente, nell'ambito delle nostre competenze, siamo intervenuti anche per liberare completamente dai rifiuti una discarica che si era creata nell'area adiacente alla rotatoria tra Strada della Bonifica e via Lago Isoletta”.

Ma non finisce qui. Chiavaroli ci tiene poi ad annunciare in maniera ufficiale che “a breve verrà sistemato per bene, e definitivamente, il nostro call center, così da poter offrire a tutti i cittadini un servizio ancora più efficace ed efficiente”.