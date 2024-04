Bonificata l'area adiacente alla rotatoria che si trova tra via Lago Isoletta e strada della Bonifica

Nella serata di mercoledì 17 aprile l'area adiacente alla rotatoria che si trova tra via Lago Isoletta e strada della Bonifica è stata completamente bonificata. Era stato l'ex consigliere della circoscrizione Porta Nuova Antonio Taraborrelli a denunciare, nei giorni scorsi, la presenza di una vera e propria discarica in quel punto. L'assessore comunale al verde Gianni Santilli aveva promesso un intervento in tempi celeri, e così è stato. Il lavoro era stato consegnato una decina di giorni fa, e in queste ultime ore gli operai l'hanno portato a termine.

Per tale ragione Taraborrelli ringrazia proprio Santilli perché “si è impegnato e in pochissimo tempo ha risolto il problema. Quando una persona fa il suo dovere, va senza dubbio riconosciuto il suo merito. Tutto questo mi fa piacere perché, quando segnalo una ‘sofferenza’ o qualcosa che non va, le istituzioni mi danno sempre ascolto e agiscono subito. Ciò mi riempie di gioia perché io amo Pescara”.

Già nella giornata del 16 aprile la zona era stata parzialmente ripulita, ma erano rimasti da rimuovere alcuni elementi di competenza di Ambiente Spa quali erbacce e materiale di risulta. Il presidente di Ambiente Spa Riccardo Chiavaroli spiega a PescaraNews.net che “siamo intervenuti in loco il prima possibile perché in questo periodo molte persone hanno deciso contemporaneamente di potare le loro piante, e quindi siamo impegnati in giro per la città a raccogliere e smaltire questo tipo di rifiuti speciali”.