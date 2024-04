Rino & friends saranno in concerto al Lowengrube di Montesilvano venerdì 19 aprile a partire dalle ore 21,30. Sarà possibile ascoltare i migliori successi di Rino Gaetano e dei più grandi cantautori italiani.

Il live vedrà sul palco la seguente formazione: Giovanni Oddo, voce e chitarra, Luca Sacco, chitarra elettrica, e Fabrizio Lauriente, tastiere e voce. Un evento assolutamente da non perdere per gli amanti dell'indimenticato artista calabrese (e non solo).