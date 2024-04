Dopo “Mega Feat”, esce oggi (19 aprile) “Metaversus”, il nuovo singolo de Le Canzoni Giuste che mescola pop e rap che anticipa l’album in uscita a maggio della band più eclettica di Pescara. In "Metaversus" la band esplora il concetto del metaverso: un mondo multimediale virtuale dove le forze di Mark Zuckerberg ed Elon Musk si scontrano. Tra Lundini, Gerry Scotti, La Spada nella Roccia, e Fantasia della Disney, il brano si snoda tra varie realtà, riflettendo sull'idea che il metaverso sia un luogo in cui ognuno può esprimere le proprie opinioni e in cui si può trovare una propria nicchia di appartenenza. Allo stesso tempo però, si mettono in luce anche gli aspetti negativi di questo mondo, in cui internet viene descritto come un luogo pericoloso, ma allo stesso tempo meraviglioso: una dualità che riflette la complessità della sua natura.

Qui le nuove date del tour:

11/05 - Futuro Imperfetto, Pescara RELEASE PARTY ALBUM

27/06 - Botanico, Lesina (FG)

06/07 - Corsa del Cappello, Paganica (AQ)

11/07 - Lido Chiringuito, Pescara

13/07 - Magenta Summer Festival, Tensostruttura Piazza Mercato, Magenta (MI)

27/07 - Daylirium Torre San Lorenzo, Marina di Ardea (RM)

08/08 - Botanico, Lesina (FG)

11/08 - Di strada in strada Festival, Spinello (FC)

12/08 - Di strada in strada Festival, Corniolo (FC)

13/14/15/08 - Di strada in strada Festival, Santa Sofia (FC)