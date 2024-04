Partito il progetto "Insieme Oltre" al liceo Marconi

Incontri a scuola, esperienze di volontariato, visite guidate in luoghi simbolo e manifestazioni ludiche. Sono alcune delle attività proposte dal progetto "Insieme Oltre", che ha preso il via al liceo "G. Marconi" di Pescara su iniziativa dell'Associazione "Domenico Allegrino "Odv (capofila). Le classi, che hanno ospitato il corso di sensibilizzazione ai temi e alla cultura del volontariato e della cittadinanza attiva, sono la 3 B e la 3 C delle Scienze Umane.

"Il titolo riassume il senso del progetto che abbiamo ideato e stiamo coordinando – spiega Antonella Allegrino, fondatrice dell'associazione – Vogliamo andare 'oltre' barriere e preconcetti e promuovere i valori della solidarietà e del volontariato, su cui si fondano tutte le nostre attività. Lo faremo 'insieme' ai beneficiari del progetto, che sono i giovani e gli over 65, ad altre associazioni, alle istituzioni e alle scuole. Abbiamo iniziato l'opera di sensibilizzazione con gli studenti del liceo 'Marconi', con i quali ci siamo confrontati sull'importanza del donarsi agli altri, una scelta che restituisce gioia e fiducia. Ringrazio la dirigente scolastica, professoressa Giovanna Ferrante e la docente coordinatrice, Piera Chiavaroli, che ci supportano nelle attività". Il corso proseguirà venerdì prossimo con due incontri al liceo "G. Marconi" ai quali prenderanno parte gli operatori dell'Associazione "Domenico Allegrino" Odv e il presidente e il vicepresidente dell'Avis comunale di Francavilla al Mare, Giovanni Angelucci e Giuseppe Ulacco.

L'attività di sensibilizzazione al tema del volontariato sarà poi realizzata in due classi del liceo classico "G.B Vico" di Chieti. Il progetto proseguirà con due visite guidate al Museo delle Genti d'Abruzzo di Pescara e a Palazzo Tilli di Casoli, alle quali prenderanno parte giovani e over 65 al fine di promuovere uno scambio generazionale. Prevista, inoltre, un'attività dedicata agli anziani a cui i ragazzi trasmetteranno conoscenze digitali. Verranno organizzati anche giochi di abilità e rappresentazioni teatrali che avranno come protagonisti giovani e over 65.

"Il progetto incentiverà attività di socializzazione, culturali e ludiche e ridurrà il senso di isolamento e solitudine degli anziani, che avranno la possibilità di raccontarsi ai ragazzi – conclude Antonella Allegrino - I giovani, a loro volta, potranno comprendere come il volontariato sia un'opportunità straordinaria per conoscere valori importanti e confrontarsi con diverse realtà, potranno condividere momenti di vita con gli over 65 e trarre insegnamenti dal loro patrimonio di saggezza ed esperienza".

Il progetto "Insieme Oltre" tocca i territori di Pescara, Chieti e Casoli. I beneficiari sono giovani e over 65. È stato ideato ed è coordinato dall'Associazione "Domenico Allegrino" Odv di Pescara che ha come partner l'Associazione "Meridiani Paralleli" di Chieti, l'Aps "Il sogno di Benny Gio" di Pescara, l'Avis comunale di Francavilla al Mare (Chieti) e come collaboratori i Comuni di Pescara e Casoli, il liceo "G. Marconi" di Pescara e il Convitto nazionale "G.B. Vico" di Chieti.