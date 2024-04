Mare completamente balneabile, Pescara verso la quarta Bandiera Blu consecutiva

Secondo le ultime analisi dell'Arta, la nostra spiaggia risulta essere completamente balneabile. La notizia viene rilanciata sui social dal sindaco di Pescara, Carlo Masci, che sottolinea come a questo punto “l'obiettivo del quarto anno consecutivo di Bandiera Blu per il nostro mare è sempre più vicino”.

Uno dei requisiti fondamentali per ottenere tale riconoscimento, infatti, è proprio la pulizia dell'acqua marina. "Quando si lavora bene non servono molte parole, basta mostrare i risultati raggiunti", aggiunge Masci. "Cinque anni fa, con il divieto di balneazione in centro, ho fatto una promessa ai miei concittadini, l'ho mantenuta superando anche tutte le aspettative".