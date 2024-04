Inaugurato il comitato elettorale di Stefania Catalano e Marco Presutti

È stato inaugurato ieri, in via Conte di Ruvo, il comitato elettorale di Stefania Catalano e Marco Presutti, che si ricandidano a consiglieri nelle prossime elezioni comunali di Pescara. Presente anche il consigliere regionale Antonio Di Marco, per il quale “Pescara deve tornare ad essere attrattiva, deve riprendersi il suo ruolo di volano economico per l'intera regione Abruzzo e per farlo occorrono persone come Marco e Stefania, amministratori che mettono al centro del loro progetto concretezza, buon senso e servizio ai cittadini, condividendo passione e attenzione al territorio”.

Poi Di Marco aggiunge: “Mettersi in gioco per il bene e il futuro del proprio Comune è un onore e nello stesso tempo una forte responsabilità nei confronti di tutti e io sostengo convintamente la candidatura di Stefania e Marco per la città di Pescara con Carlo Costantini sindaco, che con competenza e professionalità, sapranno guidare il nostro capoluogo adriatico verso un reale progresso, rilanciando Pescara e rendendola più attrattiva, capace di rispondere ai bisogni e pronta a offrire opportunità”.

Presutti sui social ringrazia “tutti gli amici che sono intervenuti di persona e anche con l'intenzione di esserci e di dare una mano. Pescara per noi è un impegno in comune”.