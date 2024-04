Il bilancio di Cremonese: "Risultati tangibili e positivi per Pescara"

"Il mio impegno come assessore al turismo, al commercio e ai grandi eventi ha portato a risultati tangibili e positivi per la nostra amata città di Pescara". Così Alfredo Cremonese, che si ricandida alle prossime elezioni comunali. Cremonese menziona innanzitutto un incremento del turismo: "Abbiamo registrato un impressionante +48% di presenze di turisti, segno dell'apprezzamento per le iniziative intraprese".

Inoltre "la nostra città ha ottenuto la prestigiosa bandiera blu e ha brillato alla Bit. Abbiamo fatto in modo, poi, che tutti potessero conoscere gli appuntamenti e i luoghi dela città con la piattaforma digitale innovativa Vivi Pescara". Poi gli investimenti nei grandi eventi, che "hanno fatto parlare di Pescara in tutta Italia e nel mondo, elevando il nostro profilo culturale e turistico".

Cremonese rivendica altresì l'invenzione del We Love Fest: "Abbiamo lanciato il primo festival che ha visto esibirsi artisti locali al fianco di grandi nomi della musica nazionale e internazionale. La collaborazione tra l'amministrazione e il settore privato ha permesso la realizzazione di eventi di grande calibro", conclude l'assessore uscente al commercio.