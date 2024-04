Majambiente festeggia il trentennale con escursioni gratuite

Per festeggiare i suoi primi 30 anni, sabato 27 aprile Majambiente ha deciso di regalare a tutti (previa prenotazione) un'escursione unica in un luogo magico: la Valle dell'Orfento. La visita è stata decisamente molto apprezzata dai presenti, complice l'assoluta bellezza della zona, come testimonia questa bella foto di Claudia Falcone. E, per gli appassionati delle due ruote, si è tenuta anche un'escursione in e-bike.

L'evento ha compreso inoltre una tavola rotonda che si è svolta a Caramanico Terme, più precisamente nell'ex Convento delle Clarisse. I relatori si sono confrontati sul seguente tema: “Imprenditoria nelle terre alte. Progetti e sfide nel presente e nel futuro”. La giornata si è poi conclusa con un brindisi conviviale e una festa in musica.