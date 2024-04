Tony Effe, Anna e Night Skinny in concerto per il Terrasound Fest

Tony Effe, Anna e Night Skinny saranno in concerto nell’Area del Porto Turistico di Pescara il prossimo 5 settembre alle 21 per la seconda serata del Terrasound Fest, festival organizzato da Best Eventi.

I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com (online e punti vendita): posto unico 40,25 euro (diritti di prevendita inclusi). Info: 085.9047726, www.besteventi.it .

TONY EFFE

Tony Effe, all'anagrafe Nicolò Rapisarda, nasce a Roma nel 1991. Nel 2014 fonda, assieme agli altri componenti del gruppo, la Dark Polo Gang. Nel 2021 è finalmente pronto a pubblicare il suo disco solista "Untouchable", con il quale debutta direttamente alla prima posizione della classifica italiana degli album (FIMI/GFK).

Con la collaborazione dei produttori Drillionaire, Sick Luke e Luke Lies, "Untouchable" si configura come un album in grado di sorprendere, mischiando sonorità diverse, ma che soprattutto ribadisce un concetto molto importante "Nel 2021 la Trap vive ancora"; Untouchable si conferma disco di platino ed i singoli all'interno Effe (platino), Colpevole (Oro) e Ke Lo Ke (Oro).

Nel corso del 2022 e del 2023, Tony continua a pubblicare nuova musica e collabora con numerosi artisti della scena rap e pop. Inoltre, arrivano altre certificazioni, come il singolo "Michelle Pfeiffer" con Rose Villain che ottiene la certificazione di platino e "Cadillac" con la SFL che viene certificata oro. A giugno 2023, Tony Effe pubblica insieme ad Emma Marrone il singolo "Taxi Sulla Luna" prodotta da Takagi & Ketra e arriva il lancio della bibita Go Tony prodotta dall'iconico brand polacco Yummers.

Tony Effe è un artista che non ha sicuramente bisogno di presentazioni. Anna, classe 2003 con oltre 1,5 milioni di follower su Instagram e oltre 1,9 milioni su TikTok, è una vera appassionata di rap, cresciuta tra i vinili del padre DJ e una passione coltivata fin da piccola per la cultura urban americana. Lo stile di scrittura di Anna è graffiante e irriverente, senza fronzoli e sempre diretto e incisivo. Il suo singolo di debutto “ BANDO ” ha ottenuto un successo mondiale che le ha regalato il doppio disco di Platino in Italia, nonché importanti collaborazioni nelle versioni remix (Rich The Kid, Maxwell, Endor, Gemitaiz&Madman).

La giovane rapper ha deciso di mostrare tutto il suo carattere prima con il freestyle “ Squeeze #1 ”, poi con “ Drippin in Milano ”, certificato Platino in Italia. La canzone ha raggiunto la prima posizione come brano più virale sulla piattaforma TikTok. “Drippin in Milano”, il freestyle “Squeeze #1” e “Balaklub - What Up” sono prodotte da Miles (Machete Mixtape Vol.4, Bloody Vinyl 3). L’estate scorsa è uscito il suo primo EP, “Lista 47” (certificato Oro) e anticipato dai singoli “ 3 di cuori ” (certificato Platino) con il featuring di Lazza e “ Gasolina ” (certificato Platino).

Il 2023 si apre con la collaborazione sul disco di Guè “Madreperla” dal titolo “ Cookies n' Cream ” con il feat. di Sfera Ebbasta, rimasto in vetta alla classifica dei singoli di Spotify Italia per 3 settimane (di cui 2 consecutive) e certificato 3x Platino. Il collega Guè, inoltre, ha definito Anna “la rapper donna più forte in Italia”. È seguito poi il singolo solista “ Energy ”.

Sempre nel 2023 Anna è stata scelta come unica artista italiana ad essere inclusa nella colonna sonora ufficiale di “FAST X”, l’ultimo film della saga di Fast and Furious con Vin Diesel, con una speciale versione di “Bando” appositamente realizzata. Sono inoltre uscite le collaborazioni nelle hit “ Vetri Neri ” (5 Platino) di AVA e Capo Plaza, “ Anelli e Collane ” (Platino) di Artie 5ive e “ Everyday ” (2xPlatino) di Takagi & Ketra con Shiva e Geolier. Anna ritorna nel 2024 con “I got it”, che inaugura la nuova Era discografica dell’artista. Il brano è scritto dalla stessa ANNA e prodotto da Sadturs, Kiid, Adam11 e Usa Beats.

Anna inoltre sarà rappresentata negli Stati Uniti dalla Republic Records (parte di Universal Music Group), “casa” di alcune fra le più luminose star della musica mondiale come Nicki Minaj, Drake, The Weeknd, Ariana Grande e Taylor Swift. Republic Records sarà dunque partner del nuovo progetto discografico di ANNA, che è risultata essere l’artista femminile più ascoltata in Italia su Spotify del 2023.

Night Skinny, pseudonimo di Luca Pace, è nato a Termoli nel 1983. Nel 2001 si è trasferito a Milano, iniziando la sua brillante ascesa verso il successo.

Night Skinny, pseudonimo di Luca Pace, nasce a Termoli nel 1983. Nel 2001 si trasferisce a Milano, dove studia come ingegnere del suono e inizia a stringere legami con gli artisti: tra i primi lavori c'è quello con gli Antipop Consortium, gruppo statunitense alternative hip hop, con cui realizza l'album "Metropolis Stepson", pubblicato per Relief Records EU.

La pubblicazione di "Zero Kills", secondo album in studio del produttore molisano, risale all'11 novembre 2014 e vanta la partecipazione di nomi già consacrati nell'ambiente, come Marracash, Noyz Narcos, Colle Der Fomento, Ghemon, Salmo, Ensi e Achille Lauro, per citarne alcuni. Il 9 giugno 2015 viene pubblicato City of God, raccolta di 26 tracce interamente strumentale.

A dicembre del 2017 viene pubblicato "Pezzi" (per Eden Garden – etichetta fondata dallo stesso Night Skinny – e Thaurus). Il disco, forte della partecipazione di artisti italiani – Guè Pequeno, Rkomi, Tedua, Luchè, Izi, Ernia, tra gli altri – e non, viene elogiato dalla critica musicale di genere, soprattutto per l’aspetto della produzione musicale, interamente curata da Night Skinny. Se i precedenti lavori avevano riscosso il loro maggiore successo all’interno dell'ambiente underground, "Pezzi" consacra definitivamente Night Skinny come producer nel panorama hip hop nazionale.

Dopo la pubblicazione di numerosi singoli (Noyz Narcos, Rasty Kilo) e la collaborazione ad album di alcuni dei maggiori artisti della scena rap italiana (Io In Terra – Rkomi; Enemy – Noyz Narcos; Arturo – SideBaby), il 13 settembre 2019 pubblica l'album Mattoni, presentato come seguito di Pezzi. A differenza del precedente lavoro in studio, Mattoni è arricchito dalla presenza di ventisei artisti di fama consolidata nel panorama hip hop italiano, tra esponenti della vecchia leva, della nuova scuola ed emergenti. Accolto positivamente dalla critica, il disco ottiene la certificazione Platino. Il 18 luglio Night Skinny annuncia l’imminente uscita del “capitolo” conclusivo della trilogia dei suoi producer album.

Il 16 settembre esce Botox. Un anno e mezzo di lavoro, un mix di generi ed influenze, un progetto monumentale. Tra nomi di spicco del panorama musicale italiano, artisti rivelazione degli ultimi anni e nuove leve, in tanti hanno risposto alla chiamata di Night Skinny per il suo lavoro più grande, che vede coinvolti oltre 40 featuring, sulle produzioni di un unico beatmaker per 21 tracce.