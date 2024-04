Il Parco Nazionale della Maiella - Geoparco Unesco riceverà in consegna oggi (30 aprile) alle ore 12:30 presso l’Abbazia Santo Spirito al Morrone, a Badia Bagnaturo, quattro Suzuki Jimny Pro da assegnare alle Stazioni Carabinieri Forestali Ente Parco di Cansano, Palena, Palombaro e Sant'Eufemia a Maiella.

I mezzi, come si legge in una nota, serviranno per vigilare sul patrimonio dell’area naturale protetta.