Serata conclusiva e premiazioni, va in archivio il Memorial Di Lorito

Dodici squadre, quattrocento cinquanta calciatori, mille e cinquecento spettatori: sono questi i numeri dei quattro giorni del 1° Movielink Cup - Memorial Fabrizio Di Lorito, andato in scena a Spoltore dal 25 al 28 aprile. "Siamo andati oltre ogni più rosea aspettative" le parole di Gabriele Di Felice, responsabile scuola calcio spoltorese. "Vogliamo ringraziare tutte le società che hanno dato vita a questo spettacolo e le rispettive famiglie". Anche le cose belle finiscono, e questo coinvolgente torneo si è concluso con la premiazione finale e il ricordo commosso di Fabrizio Di Lorito.

"Fabrizio era una persona speciale" ha ricordato Loris Masciovecchio responsabile del settore giovanile. "Nei giorni precedenti alla sua scomparsa, nonostante gli evidenti acciacchi, ha continuato a lavorare senza sosta per la nostra società. Era un appassionato di calcio, di quello giovanile soprattutto, ed era sempre presente a tutte le gare dei nostri ragazzi, pronto a dare una mano e a dare il suo prezioso sostegno". Durante la premiazione è stata consegnata una targa ricordo alla moglie Debora Basilico e ai figli Simone, capitano della formazione Under19 dello Spoltore Calcio, e Matteo, che invece milita nella Pro Calcio Italia, l'altra società spoltorese dove Fabrizio Di Lorito è stato dirigente per tantissimi anni.

In queste giornate più volte è stata ricordata la figura di Claudia Di Stefano, moglie del presidente della Fater Angelini, scomparsa prematuramente nei giorni scorsi. Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti, Under14 e Under16 le categorie coinvolte. Spoltore, Pro Calcio Italia, Atletico Francavilla, Cantera Adriatica, Cepagatti, Delfini Biancoazzurri, Fater, Gladius, Lettese, Pro Tirino, Rosciano e Villa 2015 le società partecipanti. Nella categoria Esordienti successo del Villa 2015 che in finale ha battuto lo Spoltore Calcio. Nella categoria Under14 trionfo della Cantera sul Cepagatti per 7-6 dopo i calci di rigori (2-2 i tempi regolamentari).

SpoltoreCalcio ha la meglio invece nella categoria Under16, superadno la Pro Tirino per 5-1. Domenica 28 aprile, al termine delle gare della categoria Pulcini, sono state consegnate a tutte le società un ricordo. Alla serata ha presenziato l'amministrazione comunale: la sindaca Chiara Trulli, il presidente del Consiglio Lucio Matricciani, gli assessori Nada Di Giandomenico, Francesca Sborgia, Stefano Burrani, la consigliera con delega allo Sport Angela Scurti e il consigliere Augustin Karaci.