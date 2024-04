Santa Liberata, Francavilla al Mare si prepara per il clou dei festeggiamenti

Francavilla al Mare si prepara per la giornata del 1 maggio, quando “rivivremo questo importante momento per la festa di Santa Liberata. Lo sbarco al pontile è previsto per le ore 10, da lì poi partirà la tradizionale processione. Ricco il programma civile e religioso”, scrive la sindaca Luisa Russo. Alle ore 21.30, in piazza Santa Liberata, ci sarà il concerto gratuito di Silvia Mazzanotte, ex cantante dei Matia Bazar.

Voce tra le più apprezzate del panorama italiano, Silvia ripercorrerà, in un live mozzafiato, le tappe più importanti della sua trentennale carriera: dai grandi successi dei Matia Bazar, di cui è stata front woman per oltre 10 anni (Brivido caldo, Cavallo bianco, Vacanze Romane, Messaggio d’amore, canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2002) ai brani che l’hanno resa protagonista nei suoi album da solista, fino ad omaggiare le più grandi regine della musica, da Dionne Warwick a Mina, da Mia Martini a Ornella Vanoni, con brani che mettono in evidenza versatilità e duttilità vocale.

Il mondo che ne scaturisce parla di una artista a tutto tondo, che tra parole e musica si mette totalmente a nudo, tra voce e anima. Quattro musicisti di spessore ed esperienza accompagnano l’artista in questa avventura: Riccardo Cherubini alle chitarre e tromba, Lino De Rosa Davern al basso, Riccardo Ciaramellari alle tastiere e fisarmonica e Claudio Del Signore alla batteria e percussioni.