Aeroporto, D'Alonzo replica a D'Alfonso: "Siamo in crescita di 10.000 passeggeri"

“L’ex sindaco e presidente di regione volato a Roma fa finta di non sapere che nel conteggio del primo trimestre 2023 c’era Linate che nel 2024 rientrerà molto probabilmente per fine anno con la continuità territoriale! A conti fatti, quindi, se togliamo i 14.000 passeggeri di Linate 2023 noteremo che addirittura siamo in crescita di 10.000 passeggeri (a parità di destinazioni!). In sintesi, come ho già detto due giorni fa, il risultato attuale è in linea con il trimestre del 2023 se non superiore, a parità di voli”. Così il vice presidente della Saga, Alessandro D'Alonzo, replica al parlamentare del Pd Luciano D'Alfonso sul numero dei passeggeri transitati nell'aeroporto.

“Ma, premesso che sarà molto difficile replicare un anno record come quello del 2023, noi amministratori di centrodestra siamo sempre abituati a dare una percezione positiva, sincera e chiara ai cittadini, e inviterei anche l’onorevole D'Alfonso eletto dai cittadini abruzzesi a fare la stessa cosa per il bene dell’Abruzzo, dei contatti che lo leggono a cui fa percepire una versione sempre negativa della nostra regione…”, aggiunge D'Alonzo. “Inoltre faccio notare che il risultato record 2023 dell’aeroporto di 872.000 passeggeri ha aiutato l’aumento del 48% dei turisti nella città di Pescara che hanno di certo beneficiato anche del servizio aeroportuale”, conclude il vice presidente della Saga.