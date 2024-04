Morto a 90 anni Ezio Barbi, maresciallo dell’Aeronautica Militare e Cavaliere del lavoro

È morto ieri pomeriggio a 90 anni Ezio Barbi, maresciallo dell’Aeronautica Militare e Cavaliere del lavoro.

«Ci stringiamo con affetto e cordoglio alla famiglia per la scomparsa di Ezio Barbi, al quale ci univa un rapporto di stima e di amicizia di lunga data. Pescara lo ricorda come sottufficiale in servizio all’aeroporto “Pasquale Liberi”, apprezzato e benvoluto da avieri, colleghi e ufficiali superiori, per il suo senso del dovere, per la professionalità e altresì per aver trasmesso competenze e valori ai militari di leva; ma anche per il suo impegno negli appuntamenti istituzionali e nel dare il suo contributo a tenere vive le tradizioni e la storia dell’Arma azzurra. Per il suo esempio e la sua rettitudine era stato insignito nel 2019 dell’onorificenza civica del “Ciattè d’oro”».

Così il sindaco Carlo Masci e il presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli. La figlia Emanuela, invece, lo ricorda sui social con queste parole: "Ezio, amato padre, carissimo uomo, maestro, bellissimo vecchietto del mio cuore, ora ti lascio andare".