Bandiere Blu 2024: confermata Pescara, in provincia di Chieti ce ne sono cinque

Sono complessivamente 15 le Bandiere Blu della Fee assegnate alle località abruzzesi. Pescara è stata confermata per il quarto anno consecutivo. In provincia di Chieti ce ne sono 5: Francavilla al Mare, Ortona, Fossacesia, Vasto e San Salvo. Poi Silvi, Pineto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Alba Adriatica, Tortoreto e Martinsicuro (provincia di Teramo) e Scanno e Villalago (provincia L'Aquila).

L’Abruzzo, nella classifica nazionale, si colloca prima della Sicilia e assieme alla Sardegna nella graduatoria che vede in testa la Liguria con 34 località che hanno ottenuto il riconoscimento per il mare pulito e i servizi efficienti ed ecocompatibili. Al secondo posto la Puglia con 22 vessilli. A seguire Campania, Calabria e Toscana ottengono 19 Bandiere Blu ciascuna, Marche a 18 e Sardegna a 15 come l'Abruzzo.