Collecorvino presenta il "Giardino Letterario", un nuovo spazio culturale nell'area vestina

Sabato 25 maggio a Collecorvino è avvenuta la riconsegna del Giardino Letterario alla cittadinanza del comune vestino. L'opera, un giardino di 3.160 mq, prevista dalle linee di Governo dell'attuale amministrazione, ha interessato un'area oggetto di un primo intervento per la mitigazione del dissesto idrogeologico del valore di euro 1 milione, e di un secondo intervento di riqualificazione del giardino pubblico nel centro storico, per un valore di 80mila euro.

"Il recupero dell'area pubblica, comunicante con la Biblioteca comunale, sarà luogo d'incontro per la cittadinanza, spazio per la lettura, un prezioso bene comune da tutelare e valorizzare'', dichiara il sindaco di Collecorvino Paolo D'Amico.

Il giardino presenta piante particolari, non una classica piantumazione, come ad esempio una pianta che ha resistito alla bomba atomica e che ha una particolare valenza poiché è simbolo di resilienza sul territorio; in più è stata installata un'autocisterna che si alimenterà con i drenaggi e che verrà utilizzata per irrigare il giardino e tutte le piante. Le specie di rilievo sono: Ginkgo biloba, Liriodendro, Cedro dall'Himalaya, Pino silvestre, Acero riccio purpureo, Farnia, Pero da fiore, Acero campestre, specie autoctone, naturalizzate e tipiche dei luoghi ad alto valore ornamentale e specie che stoccano l'inquinamento urbano e termoregolatrici degli estremi di temperatura.

''Voglio ringraziare in particolar modo il dott. Matteo Colarossi per il meraviglioso progetto, la ditta Multiservizi, l'Ufficio Tecnico e tutta l'Amministrazione Comunale per l'impegno profuso al raggiungimento di tale opera'', conclude il sindaco.