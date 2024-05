Apre al pubblico il centro di raccolta Prati: ora la nuova “ricicleria” è a pieno regime

Ambiente SpA annuncia l’entrata a pieno regime del nuovo centro di raccolta “Prati”, a partire già da questa settimana. Un tassello fondamentale per il sistema di raccolta differenziata a Pescara, nato per offrire ai cittadini un servizio ancora più efficiente e completo. La nuova struttura è situata in Strada Prati 84/A, a circa cento metri sulla destra in direzione Spoltore dopo l'uscita dell'asse attrezzato di Pescara Colli, e si aggiunge alla già operativa ricicleria “Fiora” accessibile da Strada Vicinale Torretta, raddoppiando la capacità di conferimento dei rifiuti differenziati e garantendo una maggiore comodità ai cittadini.

È possibile prenotare il conferimento già da stamane al numero 346/0985303, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Questo numero è dedicato sia al nuovo centro di raccolta “Prati” che all’ecocentro “Fiora”. La struttura in Strada Prati è aperta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19 e il sabato dalle 11 alle 17. Sarà possibile conferire tutti i materiali ingombranti e di natura diversa dai rifiuti differenziati ritirati con la modalità porta a porta. Per accedere al servizio è necessario presentarsi muniti di un documento di identificazione e con i rifiuti già separati per tipologia.

È possibile anche delegare ad altri il conferimento dei propri rifiuti, previa esibizione di un documento di riconoscimento del delegante e compilazione del modulo di delega. L'apertura del nuovo Ecocentro di Strada Prati rappresenta un importante passo avanti nel percorso di sensibilizzazione e tutela ambientale intrapreso dall'amministrazione e da Ambiente Spa. Con questa struttura ci si pone l’obiettivo di incrementare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata a Pescara, promuovendo una gestione sostenibile dei rifiuti e contribuendo a rendere la nostra città più pulita e vivibile.

“La struttura, dotata di uffici, Sala Conferenze, disponibile anche a ospitare momenti di formazione per le scolaresche, può fare affidamento su un ampio piazzale per il parcheggio dei mezzi di Ambiente Spa, e di due tettoie, la più grande per ospitare i cassoni grandi, la più piccola per i mezzi di ridotte dimensioni, e rappresenta una valida alternativa o supporto rispetto al primo impianto di via Fiora. Completati gli ultimi interventi organizzativi del servizio, definita la segnaletica a terra per indicare agli utenti le vie di transito e gli spazi vietati al pubblico, l’impianto è a disposizione dei cittadini che hanno bisogno di conferire rifiuti ingombranti o grandi quantitativi”, ha detto l’assessora all’ambiente Isabella Del Trecco.