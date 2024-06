Ambiente spa, domenica di lavoro per la pulizia e il decoro della città

Ambiente spa è scesa in campo anche oggi nonostante la giornata festiva per eseguire le consuete operazioni di manutenzione urbana, dimostrando ancora una volta la propria dedizione al servizio della comunità. È stata un'ordinaria domenica di lavoro per la pulizia e il decoro di Pescara. “Sempre al servizio della nostra città!”, ha scritto l'azienda sui social, accompagnando il messaggio con alcune immagini delle operazioni in corso.

L’intervento odierno ha visto le squadre di Ambiente impegnate in diversi punti della città, con particolare attenzione a quelle più frequentate dai residenti e dai turisti. Dalla pulizia delle strade principali alla raccolta dei rifiuti, passando per la manutenzione delle aree verdi e il controllo delle zone pedonali, l'azienda ha lavorato senza sosta per mantenere Pescara in ordine e accogliente.