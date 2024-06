Scuola civica di musica Montesilvano, concluso l'anno 2023-2024

"L'anno scolastico 2023/2024 è stato impegnativo ed entusiasmante per la nostra scuola. Abbiamo realizzato molti spettacoli, sempre seguitissimi, con l'intento di formare una comunità che sappia comprendere l'importanza della musica e del teatro per la crescita personale dei bambini e dei ragazzi. Sono aumentati gli iscritti, abbiamo perfezionato la musica d'insieme e l'interazione dei nostri tre dipartimenti con gli "Incontri di primavera" (musica e teatro e riflessione su di esse), stabilizzato il nostro coro di voci bianche "Troiano Delfico". Tanto lavoro c'è ancora da fare, soprattutto per dare la possibilità ai nostri allievi di sbocciare fuori dalla nostra scuola".

Questo il bilancio tracciato sui social dalla Scuola civica di musica di Montesilvano a conclusione dell'anno 2023-2024. “L'amministrazione comunale - aggiunge - ci è stata sempre vicina e, in particolare, proprio il sindaco Ottavio De Martinis. Grazie a lui, a tutti i genitori che ci hanno scelto e agli allievi. Nella nostra pagina potete trovare informazioni sui nostri campus estivi. Sono diversi e sempre molto seguiti. Buona estate!”, conclude la Scuola civica.