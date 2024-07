Disinfestazione adulticida a Montesilvano l'8 e 9 luglio

A seguito del monitoraggio delle odierne condizioni metereologiche che prevedono la presenza di forte vento (circa 18-20 km/h) durante tutta la notte del 3 luglio, il Comune di Montesilvano ha preso atto dell'impossibilità di procedere con l'intervento di disinfestazione previsto per la serata. Il forte vento, infatti, non consentirebbe di operare in sicurezza con l'erogazione di insetticida mediante atomizzatore. Pertanto si posticipano a lunedì 8 e martedì 9 luglio gli interventi di disinfestazione su tutto il territorio comunale. Il servizio sarà effettuato mediante l'utilizzo di 4 mezzi atomizzatori, pertanto in misura doppia rispetto ai 2 mezzi utilizzati.

A partire dalle ore 22 dell'8 luglio inizierà il sevizio di disinfestazione adulticida per la lotta alla zanzara. L’intervento consisterà nella nebulizzazione di insetticida a basso impatto ambientale e altamente efficace nei confronti di mosche, zanzare e altri insetti volanti. Il trattamento prevede l'irrorazione del prodotto mediante atomizzatore con testa a cannone. Il prodotto è consentito dalla normativa vigente, autorizzato e registrato presso il Ministero della Sanità e non è nocivo per l'uomo e gli animali domestici.

Si raccomanda di tenere chiuse le finestre; non lasciare su terrazzi e balconi panni stesi o alimenti; non sostare in ambienti aperti durante e dopo il trattamento; non lasciare animali domestici in aree prossime alla strada, mettere al riparo anche ciotole e abbeveratoi; parcheggiare autovetture o altri mezzi in modo da non ostacolare le operazioni di disinfestazione; eseguire un accurato lavaggio degli ortaggi per garantirne la commestibilità, pur se l'operatore avrà la massima cura nell’utilizzo del prodotto nella fase di aspersione. Per qualsiasi ulteriore delucidazione è possibile contattare il numero telefonico 085/44811 o rivolgersi direttamente al Settore Patrimonio, Attività Tecnologiche e Protezione Civile di questo Ente.