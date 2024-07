Croce: "Proseguirò a lavorare per rendere Pescara ancora più bella, sicura e accogliente"

Sala Consiliare piena per la proclamazione da parte del Presidente del Tribunale Dott. Angelo Bozza del riconfermato sindaco di Pescara Carlo Masci e dei consiglieri comunali eletti, dei quali ho l’onore di far parte per la seconda volta consecutiva. Sono molto felice della presenza della mia famiglia, ed in particolare dei miei figli Lamberto e Rachele. Ringrazio di cuore tutti i 799 amici che mi hanno dato fiducia e che mi hanno sostenuto per questo grande risultato. Proseguirò a lavorare per rendere Pescara ancora più bella, sicura e accogliente”.

Lo scrive sui social Claudio Croce, rieletto consigliere comunale, che ieri ha partecipato alla cerimonia di proclamazione del sindaco.