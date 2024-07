Zucchero incanta lo Stadio Adriatico, è un'Overdose di Blues

Lo Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia ha ospitato ieri sera la tappa pescarese del tour italiano di Zucchero “Overdose d'Amore”, che si concluderà il 4 luglio allo stadio San Siro di Milano (sono poi previste altre date all'estero). Il bluesman emiliano, che non tornava in città dal 2011, ha proposto tutti i suoi più grandi successi, come “Con le mani”, “Così celeste”, “Baila (Sexy Thing)”, “X colpa di chi?” e “Diavolo in me”. Interessante l'inedito scritto apposta per questa nuova serie di concerti: “Amor che muovi il sole”.

Ci sono state anche alcune chicche come “Senza rimorso”, “Iruben me” e “Pene”, brani che Zucchero non eseguiva in concerto da diverso tempo. Immancabili, infine, “Miserere”, “Diamante” e “Solo una sana e consapevole libidine…”. L'apertura è stata però affidata a “Spirito nel buio”, uno dei suoi pezzi più recenti. La conclusione, invece, è avvenuta intorno a mezzanotte dopo quasi tre ore di live con “Blu” e “Chocabeck”. Un evento che ha entusiasmato il numeroso pubblico presente e che si candida a essere sicuramente uno dei momenti da ricordare di questa estate 2024 appena iniziata.

FOTO DI SALVATORE SAVINO

Scaletta

1. Oh, Doctor Jesus

2. Spirito nel buio

3. Soul Mama

4. Il mare impetuoso al tramonto…

5. La canzone che se ne va

6. Ci si arrende

7. L'urlo

8. Partigiano reggiano

9. Vedo nero

10. Amor che muovi il sole

11. Pene

12. Il volo

13. Facile

14. Con le mani

15. Solo una sana e consapevole libidine…

16 Baila (Sexy Thing)

17. Iruben Me

18. È delicato

19. Così celeste

20. Dindondio

21. Menta e rosmarino

22 Occhi

23. Un soffio caldo

24. Senza rimorso

25 Miserere

26. Nutbush City Limits

27. Jumpin’ Jack Flash

28. Honky Tonk Train Blues

29. Quanti anni ho

30. Dune mosse

31. Diamante

32. X colpa di chi?

33. Diavolo in me

Bis

34. Blu

35. Chocabeck