Wwf Abruzzo: "Investire sugli autobus a biometano Ã¨ una scelta miope"

"La scelta di investire su autobus a biometano non appare molto sensata o risolutiva in ottica di una rapida e reale transizione energetica. Considerato che i trasporti, ancora in massima parte dipendenti da fonti fossili, sono tra le principali cause di emissioni di gas serra in atmosfera, per raggiungere gli obiettivi prefissati dall'Europa e dall'Italia entro il 2050, vanno fatte scelte di programmazione più nette e indirizzate a ciò che davvero può potenziare le fonti rinnovabili". A sostenerlo è la delegata WWF Italia per l'Abruzzo, Filomena Ricci, interpellata dall'Ansa dopo la stipula dell'accordo di un anno tra Edison e Tua per la fornitura di circa tre milioni standard metri cubi di biometano per alimentare fino a duecento autobus della flotta regionale.

"Come si legge in un briefing di 'Transport & Environment' - spiega la Ricci - l'utilizzo di biocarburanti e carburanti sintetici, in veicoli con motore a combustione, è una soluzione fino a quasi cinque volte meno efficiente in termini di consumi energetici, rispetto alle prestazioni dei veicoli elettrici a batteria (gli elettrocombustibili sono sprecati nelle auto. Vanno utilizzati per decarbonizzare aerei e navi, T&E, 2020). I veicoli che vengono alimentati con biocarburanti hanno bisogno di una quota di energia superiore e dunque potrebbero emettere più CO2 rispetto ai veicoli elettrici a batteria".

Secondo la delegata Wwf Italia per l'Abruzzo, un "altro tema molto importante da porre è quello della disponibilità di una risorsa come il bio-metano, che per essere davvero sostenibile, deve essere ricavato da scarti di lavorazione agricola e non da coltivazioni dedicate che sottraggono suolo all'agricoltura per il consumo umano e animale. Non si hanno a disposizione quantitativi di biometano tali da poter essere utilizzati per qualsiasi mezzo – conclude Ricci - e sprecare una risorsa limitata per veicoli che invece possono essere elettrificati come gli autobus è una scelta inefficiente. Il biometano, invece, potrebbe essere utilizzato per le industrie maggiormente energivore".