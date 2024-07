Rotary Club Pescara Nord, “passaggio del martelletto” al nuovo presidente Di Pretoro

Con il tradizionale “passaggio del martelletto” tra Rodolfo Corselli e Amedeo Di Pretoro, il Rotary Club Pescara Nord ha rinnovato le sue cariche per l’anno 2024-2025. Nel suo intervento di saluto il presidente uscente Rodolfo Corselli ha ripercorso l’intenso anno rotariano ricordando i service più importanti portati a termine dal direttivo che ha visto impegnato il Club Pescara Nord in alcune importanti iniziative a sostegno delle necessità dei bambini di famiglie in difficoltà economica dei comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore e delle associazioni “Piccolo Principe” e AGBE.

Il neopresidente del Rotary Club Pescara Nord Amedeo Di Pretoro, alla presenza dei rappresentanti degli altri Rotary Club di Pescara e dell’assistente del Governatore del Distretto 2090 Rocco Pasetti, ha spiegato come il nuovo motto internazionale “La magia del Rotary” nasca da un curioso episodio legato all’impegno del presidente internazionale del Rotary Club a realizzare un progetto di potabilizzazione dell’acqua nei paesi africani, nel più puro spirito di solidarietà e di servizio finalizzato a migliorare la vita delle persone in difficoltà.

In questa direzione Di Pretoro ha annunciato come il programma annuale nel suo anno di presidenza si svolgerà in continuità con quanto fatto negli ultimi anni, con il sostegno alle visite mediche e alle spese sanitarie per i bambini e con iniziative culturali come nel caso del festival letterario “Pescara a Luci Gialle” in programma a settembre e due convegni nei mesi successivi, ma anche con nuove e importanti attività di service destinate a incidere sulla positivamente sulla comunità locale pescarese come il progetto “In ogni luogo”, che prevede la fornitura di defibrillatori semiautomatici (DAE) in luoghi strategici della città da utilizzare in situazioni di emergenza e aumentando così la possibilità di agire tempestivamente per salvare la vita delle persone colpite da arresto cardiaco.

Nel corso della serata è stato assegnato al socio Massimo Di Cintio il titolo di “Paul Harris Fellow”, la più alta onorificenza rotariana assegnata in segno di apprezzamento per l'impegno in iniziative umanitarie, sociali o culturali dalla Fondazione Rotary del Rotary International.

Questo il direttivo del Rotary Pescara Nord per l’anno 2024-2025: Amedeo Di Pretoro (presidente), Massimo Di Cintio (vice presidente), Antonella Chiaversoli (segretario), Giorgia De Florentiis (prefetto), Massimiliano Palumbaro (tesoriere), Alessandro Volino (comunicatore), Raffaella Nardinocchi(presidente incoming), Rodolfo Corselli (past president), Michele D’Amico, Emidio De Florentiis, Duilio Manella, Roberta Nardinocchi, Piergiorgio Pompeo, Claudia Ciccotti, Angelo Colletta, Giuliano Diodati, Don Emilio Lonzi e Paolo Testa (consiglieri).