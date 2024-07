D’Incecco: “Più agenti sulle strade, risposta importante dopo il grave fatto di sangue”

“A Pescara e Montesilvano sarà un fine settimana di controlli serrati. Controlli serrati che andranno avanti ogni giorno, h24. E ciò grazie anche all’arrivo sul nostro territorio di più unità di polizia. Quattordici nuovi agenti che hanno preso servizio già dal primo luglio e che sino alla fine di agosto saranno sulle nostre strade insieme agli operatori del reparto prevenzione crimine Abruzzo, agli uomini e alle donne della squadra volante della questura, alle unità cinofile della polizia e a tutte le altre forze dell’ordine, per garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti. Tutto questo nell'ambito del piano di potenziamento dei servizi di vigilanza estiva che interessa tutta la nostra regione, a cui sono state assegnate dal ministero dell'Interno 45 unità in più tra polizia, carabinieri e guardia di finanza. E 14, come detto, solo al capoluogo adriatico. Per la città, profondamente scossa dal grave fatto di sangue, avvenuto il 23 giugno, all'interno del parco Baden Powell, una risposta importantissima”.

A sottolinearlo è il capogruppo della Lega in Regione, Vincenzo D’Incecco, che plaude dunque all'arrivo dei nuovi agenti. “Questi rinforzi - aggiunge - sono il segnale della grande attenzione che il Viminale con il ministro Piantedosi e il Sottosegretario Molteni ha per l'Abruzzo. La presenza di più operatori delle forze dell'ordine sulle nostre strade a vigilare è la dimostrazione che la sicurezza e la tutela delle persone per la Lega viene prima di tutto”.