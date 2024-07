Ambiente SpA annuncia la rimozione graduale dei rimanenti cassonetti a Porta Nuova

A partire da giovedì 11 luglio, Ambiente SpA inizierà le operazioni di rimozione graduale dei cassonetti stradali nell’area compresa tra viale Marconi e la stazione ferroviaria di Porta Nuova, denominata “P3”. Il servizio di raccolta porta a porta, atteso dai residenti e dagli esercenti dell’area, partirà contestualmente. Le utenze non ancora raggiunte dal servizio hanno già ricevuto il kit necessario per la differenziazione dei rifiuti tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre 2023.

Nel kit, composto dal mastello e dal cestino areato per i rifiuti organici e dai sacchi in carta e in plastica per le altre frazioni, è stata consegnata la Eco-Card Ambiente, necessaria per l’utilizzo dei tre eco-compattatori installati nell’isola ecologica di via Pepe. Chi non fosse ancora in possesso del kit potrà ritirarlo in via Raiale, presso la sede degli uffici amministrativi di Ambiente Spa, il lunedì e il venerdì dalle 9 alle 12 e il mercoledì dalle 14,30 alle 17,30. Come specificato negli avvisi adesivi già apposti sui cassonetti che verranno rimossi, i contenitori per la raccolta del vetro saranno sostituiti nelle prossime settimane da campane ad accesso informatizzato, che si attiveranno sempre con la Eco-Card Ambiente.

L’area pedonale di Pescara Vecchia sarà dotata di isole informatizzate riservate esclusivamente ai residenti ed esercenti della zona. Anche in questo caso sarà possibile utilizzare la Eco-Card Ambiente. Ambiente SpA invita i cittadini e gli esercenti di Porta Nuova a utilizzare sin da ora i tre eco-compattatori dell’isola ecologica di via Pepe e a scaricare subito l’App Junker, che aiuta a fare la raccolta differenziata in modo semplice, veloce e senza errori. L’App è disponibile su https://ambientespa.net/junker.