Penne rappresenterà l’Abruzzo nell'edizione 2024/25 del programma Rai “Il Borgo dei Borghi”

Sarà Penne a rappresentare l'Abruzzo nell'edizione 2024/25 del programma Rai “Il Borgo dei Borghi”.

"Con il sindaco Gilberto Petrucci avevamo condiviso la candidatura del capoluogo vestino per partecipare alla trasmissione - dichiara Antonio Di Marco, presidente dell’associazione I borghi più belli d’Italia in Abruzzo e Molise - e ci metteremo subito in azione per concretizzare la possibilità per Penne di essere eletto il Borgo più bello d’Italia! Il concorso del programma televisivo della Rai ‘Alle falde del Kilimangiaro’ è una straordinaria vetrina per raccontare le storie e la bellezza dei piccoli Borghi italiani. Penne è entrato a far parte dell’Associazione de "I borghi più belli d'Italia", nel 2011, terzo Comune della provincia di Pescara a entrare nell’esclusivo Club, dopo Abbateggio e Città Sant’Angelo e sono certo che saprà sfruttare al meglio questa grande occasione di promozione".

Gli altri Borghi che parteciperanno alla trasmissione, oltre a Penne (PE), sono Corenno Plinio (LC), Montechiarugolo (PR), Scarperia (FI), San Gemini (TR), Aieta (FG), Militello in Val di Catania (CT) e Ala (TN).

Ogni anno, dal 2013 a oggi, all’interno di Kilimangiaro, la trasmissione dedicata ai viaggi condotta da Camila Raznovich, 20 borghi, uno per regione, si sono sfidati a colpi di bellezze architettoniche, paesaggi mozzafiato ed eccellenze dell’artigianato e della gastronomia per ottenere la vittoria e l’anno prossimo toccherà al Comune di Penne tenere alto il nome dell’Abruzzo.

“Assieme agli altri Comuni dell’Associazione I borghi più belli d’Italia in Abruzzo e Molise - prosegue Di Marco - faremo un nuovo e avvincente lavoro di squadra mettendo in campo una strategia sinergica di rilancio turistico e culturale a sostegno di Penne che ci consentirà di raggiungere un gran numero di persone appassionate di viaggi e di turismo di qualità”, conclude Di Marco.