Completata la rimozione dei cassonetti, arrivano le isole ecologiche

Ambiente SpA informa i residenti e gli esercenti dell’area del Centro Storico (Pescara Vecchia) che nella notte tra il 25 e il 26 luglio è stata completata la rimozione dei cassonetti stradali ancora presenti in zona. Le utenze presenti nelle seguenti strade:

 Via Cecco Angiolieri

 Via Catone

 Via Catullo

 Via Cincinnato

 Via Corfinio

 Via dei Bastioni (tratto fra piazza Unione e via G. D’Annunzio)

 Largo dei Frentani

 Via delle Caserme

 Via Ennio Flaiano

 Piazza G. Garibaldi (lato mare)

 Corso Manthonè

 Viale G. Marconi (civici pari dal 2 al 42)

 Via A. Monti

 Via Petronio

 Via Properzio

 Piazza Unione

sono ora servite da 2 isole ecologiche informatizzate ad accesso controllato (installate in via A. Monti e in Largo dei Frentani) che possono essere aperte con la Eco-card Ambiente, consegnata nei mesi scorsi alla cittadinanza unitamente al kit di raccolta differenziata dei rifiuti e al materiale informativo. Le 2 isole consentono il conferimento del cartone, dei rifiuti cartacei, del multimateriale leggero (plastica e lattine) e del secco residuo.

Nelle prossime settimane accanto alle isole saranno installate anche 2 campane ad accesso controllato per il conferimento di rifiuti organici e vetro. Fino a quel momento, permarranno i bidoni in plastica. Una ulteriore isola ecologica è stata inoltre installata in via Orazio (nei pressi del rilevato ferroviario) a servizio delle attività commerciali presenti nell’area del mercato coperto.

Per tutti coloro che non hanno ancora ritirato il kit, è possibile richiederlo presso gli uffici amministrativi di Ambiente SpA (via Raiale 187 – zona ex cementificio) il lunedì ed il venerdì dalle 9 alle 12 e il mercoledì dalle 14:30 alle 17:30.

IL CALENDARIO DI CONFERIMENTO

Le eco-isole permettono l’apertura dei coperchi nella fascia oraria 19-24 nel rispetto del calendario di raccolta porta a porta previsto per la zona di Porta Nuova. È possibile conferire pertanto i rifiuti nelle giornate di seguito indicate:

- ORGANICO: lunedì, mercoledì e venerdì

- PLASTICA E LATTINE: domenica

- CARTA E CARTONE: venerdì

- SECCO RESIDUO: giovedì

- PANNOLINI E PANNOLONI: lunedì (all’interno del contenitore per la raccolta del secco residuo)

- VETRO: tutti i giorni

ORARI ESTESI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI, RISTORANTI E LOCALI NOTTURNI

Le utenze non domestiche potranno conferire i rifiuti oltre la mezzanotte (e più precisamente fino alle 2:00); questa possibilità è stata offerta per venire incontro alle esigenze dei numerosi locali della zona aperti fino a tardi.

Per ulteriori informazioni:

• Sito web: https://ambientespa.net/pescara

• Numero Verde Gratuito: 800 624 622