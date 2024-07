“I Colori del Borgo” 2024, primo appuntamento a Moscufo con la comicità di Uccio De Santis

La rassegna estiva “I Colori del Borgo” promossa dall’associazione Cultour Moscufo presieduta da Mimmo Ferri scalda i motori: primo degli appuntamenti è quello di sabato 27 luglio alle ore 21.30 in piazza Garibaldi nel cuore del borgo vestino di Moscufo con lo spettacolo “Vi racconto il mio Mudù” portato in scena dal comico Uccio De Santis nei panni del medico, dell'agente di viaggio e ovviamente del carabiniere, ma non solo.

Barzellette a non finire, dalle più conosciute alle meno note: le barzellette di Mudù hanno accompagnato generazioni di persone. Le barzellette e gli sketches divertenti non sono i soli protagonisti della scena, anzi, protagonista è anche lo spettatore che sarà parte integrante dello spettacolo. Sarà Uccio De Santis ad avvicinarsi al pubblico e a porre domande scherzose, ad interpellarlo e a coglierlo di sorpresa.

Come spiega Ferri: “Diamo il via alla rassegna con il divertimento ma nel corso della nostra estate vestina non mancheranno performance di teatro, musica, artisti circensi e danza; come sempre cerchiamo di accontentare le intere famiglie che scelgono Moscufo per far divertire i più piccoli, ma cerchiamo di essere fulcro di interesse anche per diverse fasce d'età e oltre che per i territori che circondano il nostro entroterra abruzzese”.

Non solo una vetrina di eventi per l’intera area vestina, dunque ma un luogo per creare nel centro vestino relazioni e stabilire reti nuove, infatti prosegue il presidente “siamo fortemente convinti che la cultura sia uno degli strumenti più potenti di arricchimento educativo e sociale, perché rafforza l’identità dei luoghi e i legami tra le persone”.

Tutti gli appuntamenti si terranno in piazza Garibaldi alle ore 21,30. Si prosegue il 3 agosto con la serata musicale ed il concerto di “Daniele si nasce”, vincitore della trasmissione televisiva su Raiuno, “Tale e quale show 2022”: l'interprete di Renato Zero eseguirà con maestria le canzoni più belle del grande artista. La serata di domenica 11 agosto sarà dedicata agli artisti circensi con “Magie del borgo”: la piazza sarà animata da acrobati, giocolieri ed equilibristi, gag comiche grazie alla compagnia “Degli Spaccapiazza” di Damiano Production, per incantare e divertire grandi e piccoli.

La rassegna si concluderà il 31 agosto con due momenti: il primo con il concerto dei “Jolly Blu” cover degli 883, e il secondo con il Dj Giulio Bene che trasformerà la piazza in una grande sala da ballo sotto le stelle fino a tarda notte. La rassegna gode del Patrocinio del Comune di Moscufo e della Presidenza del Consiglio della Regione Abruzzo. Le serate sono tutte gratuite e saranno presenti stand gastronomici. Info e news sui social al tag: @cultourmoscufo.