Azione preventiva di Ambiente e Comune sul rischio zanzare “West Nile”

In relazione all’allarme zanzare “West Nile” di queste ore - che tuttavia al momento riguarda solamente alcuni comuni della provincia di Chieti - Ambiente SpA, in accordo con il sindaco Masci e l’assessore Orta, al fine di contrastare eventuali problematiche, ha avviato un programma più intenso di disinfestazione. Quindi, oltre al servizio svolto ordinariamente, verrà potenziato già dalla giornata di domani (24 agosto) il servizio di disinfestazione secondo le disposizioni riportate nella pubblicazione della Regione Abruzzo.

L’attività, come informa una nota, verrà svolta nelle vie cittadine e, in collaborazione con Pescara Multiservice, anche all’interno dei parchi comunali. Infine, Ambiente SpA incrementerà i servizi anti larvali sia durante il servizio pomeridiano svolto dai propri operatori, sia in occasione delle manifestazioni e degli eventi all'aperto di questi giorni.