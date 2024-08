La proposta: una panchina con due sculture che riproducono D'Annunzio e Flaiano

Con una lettera inviata al sindaco Masci, il Comitato Pescaratutela, il Fla - Festival di libri e Altrecose e “Il Fiume e la memoria” propongono all’attenzione dell’amministrazione comunale la realizzazione di una panchina, secondo modelli da definire, con due sculture che riproducono Ennio Flaiano e Gabriele D’Annunzio da collocare nel centro storico, indicativamente in corso Manthonè o piazza Garibaldi.

“E’ un intervento significativo - si legge - in quanto nella strada centrale del centro storico, ovvero corso Manthonè, sono nati i due grandi protagonisti della cultura del nostro Paese. Non vi sono molte realtà in Italia che possono vantare una condizione così particolare e la realizzazione della panchina risponde ad una logica di attrazione, come avviene, ad esempio, a Trieste in cui c’è una panchina con la statua di D’Annunzio nel ricordo dell’impresa di fiume”.

A tale proposito si allega una grafica dell’artista Mimmo Sarchiapone che ha immaginato tale panchina. Inoltre, si coglie l’occasione per “sollecitare l’istituzione del Parco Letterario Flaiano - D’Annunzio, già proposto all’amministrazione comunale dal Comitato Pescaratutela e la cui sede può essere immaginata nella porzione della casa di Flaiano recentemente acquistata dal Comune di Pescara”. La missiva è firmata per il Comitato Pescaratutela da Licio Di Biase, per “Il Fiume e la memoria” da Milo Vallone e per il FLA - Festival di libri e Altrecose da Vincenzo D’Aquino.