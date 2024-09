Riunioni in Comune per la pulizia di tombini e caditoie e la disinfestazione anti zanzare

Pulizia di tombini e caditoie e disinfestazione anti zanzare. Sono le questioni affrontate nel corso di due diversi incontri che si sono svolti nelle ultime ore, su iniziativa degli assessori Cristian Orta e Massimiliano Pignoli, d'intesa con il sindaco Carlo Masci. Durante la riunione sulla pulizia dei tombini e caditoie, promossa da Pignoli e che ha visto per la partecipazione di Orta, dei rappresentanti di Ambiente spa e della Protezione civile comunale, sono stati pianificati gli interventi da realizzare per prevenire gli allagamenti, partendo da uno studio realizzato da Ambiente, con la mappatura degli oltre 6000 tombini presenti in città, sottolineano i due assessori.

"Oltre a esaminare il lavoro che viene svolto durante tutto l'anno in via ordinaria, abbiamo puntato l'attenzione sulla intensificazione delle attività nelle zone più a rischio allagamenti", spiega Orta. "Abbiamo chiesto ad Ambiente di intervenire in tempi rapidi, avvalendosi della collaborazione della Protezione civile, che conosce le strade in condizione più critica, per ciò che riguarda il pericolo 'acqua - alta'. Ci muoviamo con finalità preventive, per evitare problemi ai cittadini, anche in considerazio ne del rischio di piogge molto abbondanti, già registrate in città con una quantità di acqua non indifferente in un tempo ristretto. Nei prossimi giorni affronteremo la questione anche con l'Aca, che ha competenza sulle linee fognarie, per sollecitare un c oordinamento ma anche per valutare il lavoro che viene portato avanti dall'Azienda acquedottistica", aggiunge Orta.

"Quello con Ambiente e con la Protezione civile è stato solo un primo incontro, ce ne sarà un altro nella seconda metà del mese", dice Pignoli, che crede nella "collaborazione della Protezione civile, e l'ha voluta coinvolgere, per promuovere interventi di pulizia nelle zone che risultano più soggette ad allagamenti in caso di pioggia. E' fondamentale anche il coinvolgimento dell'Aca", prosegue Pignoli in vista dei prossimi incontri. Per quanto riguarda le zanzare, Orta si è occupato della disinfestazione parlandone sempre con Ambiente, oltre che con i rappresentanti della Asl e di Pescara Multiservice, con un'attenzione particolare sull’infezione da virus West Nile (WN).

Come è emerso dai dati forniti dalla Asl, spiega Orta, "non ci sono nella città di Pescara e zone limitrofe segnali sulla presenza di virus da zanzare West Nile. E' stato valutato positivamente, anche in confronto agli anni precedenti, il nuovo piano di disinfestazion e realizzato in città da Ambiente, tuttora in corso (e consultabile sul sito internet di Ambiente)", coordinato proprio dall’assessore comunale.

"Nel rispetto dell’ambiente e delle persone, il piano - intensificato di recente - sta dando risultati efficaci nella riduzione della presenza di zanzare, ci è stato assicurato. L'azione di disinfestazione sarà intensificata anche nei parchi, in collaborazione con Pescara Multiservice, e interverremo nelle scuole, per la precisione nei cortili, mentre il monitoraggio della Asl prosegue".