Provincia, lavori di manutenzione su tutte le scuole del territorio

Dallo scorso anno la Provincia di Pescara sta portando avanti opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di adeguamento sismico e di ampliamento degli spazi per un totale di 51 milioni di euro. In alcuni edifici scolastici gli interventi sono terminati e in altri verranno sospesi per permettere il normale rientro in classe agli alunni delle scuole secondarie di secondo grado.

"Siamo molto soddisfatti degli interventi svolti nelle scuole del territorio provinciale - afferma il presidente della Provincia Ottavio De Martinis - Anche quest'anno il nostro impegno è stato improntato alla migliore predisposizione degli ambienti scolastici, grazie anche all'interlocuzione continua con l'Ufficio scolastico provinciale e regionale e le dirigenti scolastiche di tutto il territorio. Altri interventi straordinari proseguiranno durante il periodo di chiusura delle attività, in particolare, durante le vacanze di Natale e Pasqua per donare a tutte le scuole strutture solide e sicure. Inoltre, in alcuni edifici i lavori proseguiranno tutto l'anno senza creare interferenze con lo svolgimento delle lezioni. Anche in occasione della riapertura di questo anno scolastico abbiamo compiuto il massimo sforzo per garantire alle scuole di nostra competenza delle strutture agevoli. Ringrazio per il lavoro svolto il settore tecnico della Provincia, guidato dal dirigente Marco Scorrano e tutti coloro che hanno operato al meglio per avviare il nuovo anno scolastico. La nostra amministrazione provinciale ha realizzato in questi anni importanti progetti di edilizia scolastica, con fondi che i nostri uffici sono riusciti a intercettare, mettendo al centro della nostra attività la cura e la salvaguardia delle nostre scuole, in primo luogo come ambiente educativo, di confronto e di crescita umana prima ancora che luogo di apprendimento di nozioni. Rivolgo un sentito augurio di buon lavoro a tutti i dirigenti scolastici, ai docenti e al personale delle scuole e in particolare a tutti gli studenti rivolgo i migliori auguri di un anno ricco di soddisfazioni".

"L'Ufficio tecnico provinciale ha lavorato per garantire il rientro in classe di tutti gli studenti su tre fronti: strutture edilizie, impiantistica di ogni edificio e adeguamento alle normative dell'antincendio - spiega il dirigente Marco Scorrano - Non si registrano criticità particolari, gli studenti del Marconi, a causa della mancata attivazione della nuova cabina elettrica, già richiesta alcuni mesi fa al gestore, per un paio di settimane faranno i doppi turni. Nelle more la Provincia si farà carico di attivare un generatore. Nel Liceo Marconi, inoltre, sono stati completati i lavori del terzo edificio. Al De Cecco, in via Italica, sono stati ultimati i lavori di miglioramento sismico e di adeguamento dell'antincendio con la realizzazione di una scala esterna. Anche al Liceo Classico D'Annunzio sono stati effettuati interventi di manutenzione ed entro dicembre verrà ultimata la scala antincendio, garantendo la minima interferenza possibile con le lezioni. I nuovi edifici del Mibe verranno ultimati e consegnati entro l'anno scolastico. Quest'anno sarà caratterizzato da un importante intervento dell'Istituto Manthonè che prevede la chiusura di una delle due palazzine, sopperendo alla carenza di aule con dei locali in via dei Peligni, in locazione dallo scorso anno con un contratto biennale. Nei Licei Scientifici di Pescara si è provveduto alla sistemazione degli impianti e a interventi di manutenzione. Lavori anche nelle scuole interne alla provincia, in particolare allo Spaventa di Città Sant'Angelo dove, oltre alla realizzazione della scala antincendio, proseguono i lavori di completamento della palestra e dell'ultimo piano della scuola. Infine, a Popoli sono stati ultimati i lavori dei campetti sportivi delle scuole secondarie".