L’associazione InsiemeperPescara, insieme a diversi simpatizzanti, ha svolto per la prima volta a Pescara una tappa del circuito nazionale di Plogging, svoltosi in un percorso articolato tra la Stazione ferroviaria di Portanuova, via Tiburtina e l’ingresso della pista ciclabile del lungofiume all’altezza del Ponte Flaiano. Il plogging è un concept nato nel nord Europa, che unisce la possibilità di socializzare e fare attività fisica con l’esperienza sociale di raccolta dei rifiuti.

InsiemeperPescara, nata dalla fusione dei comitati “Rinascita di Pescara centro” e “Pescara pulita”, sta avviando da tempo dialoghi con tutti i partner disposti a collaborare, per migliorare gli standard di vita cittadini, ormai precipitati in un baratto senza fondo. Sono stati raccolti 3 sacchi grandi di indifferenziata, 2 di plastica e lattine, due di vetro e un sacchetto pieno di contenitori per sigarette. Una diffusa inciviltà dietro cui si nascondono tanti cittadini che buttano mozziconi in quantità industriali e, non contenti, buttano anche gli annessi pacchetti.

“Con noi - spiega l'associazione - sono venuti anche minorenni, che hanno a cuore questi temi sensibili, e su cui dobbiamo puntare tutto per il futuro e la salvaguardia del territorio, deviandoli dalle cattive abitudini degli adulti. La cittadinanza non va sempre assistita ma anche educata e spronata in tutti i modi. Per tali motivazioni svolgeremo iniziative di questo tipo, in modo costante e sempre più innovativo, rivolgendoci a tutte le categorie, dalle famiglie, ai più giovani e ai meno giovani. Ringraziamo anche il Comune e Ambiente, che sono stati buoni “ascoltatori” e partecipi in questa iniziativa, e auguriamo che prosegua un dialogo critico ma proficuo, che porti ad un vero miglioramento per la collettività, dove i personalismi o i partitismi hanno fino ad ora fallito”.