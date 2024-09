Tropico in concerto al Porto Turistico per il Terrasound Fest

Tropico sarà in concerto oggi, 6 settembre, alle 21, al Porto Turistico per il Terrasound Fest, festival organizzato da Best Eventi. I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it , Ciaotickets www.ciaotickets.com e prima del concerto, dalle 18, al botteghino presente in loco. Info: 085.9047726, www.besteventi.it .

Tropico, all'anagrafe Davide Petrella, è un cantautore napoletano classe 1985. Il suo percorso artistico (portato avanti in parallelo con l'attività autorale per altri interpreti) inizia con la band Le Strisce, e successivamente come solista a partire dal 2018, con la pubblicazione dell'album Litigare.