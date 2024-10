La Fondazione Pescarabruzzo vince finanziamento per l'efficientamento energetico del Massimo

La Fondazione Pescarabruzzo, attraverso il suo ente strumentale Gestioni Culturali Srl, ha ottenuto un finanziamento a fondo perduto pari a 500.000 euro nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), posizionandosi al quarto posto della graduatoria relativa ai cinema. Il contributo è finalizzato ai lavori di efficientamento energetico del Cineteatro Massimo del Circuito Pescara Cityplex della stessa Fondazione.

Il progetto, che rientra nella Missione 1 del PNRR dedicata, fra l’altro, all’Innovazione e alla Cultura 4.0 (M1C3), prevede interventi significativi per migliorare l’eco-efficienza del Cineteatro e ridurre così i suoi consumi energetici. L'iniziativa si inserisce nel più vasto obiettivo di promuovere la sostenibilità delle strutture culturali del Mezzogiorno. Il finanziamento, sostenuto nell’ambito del programma NextGenerationEU, coprirà l’80% del costo dei lavori, con la restante parte del 20% cofinanziato dalla Pescarabruzzo.

«Questo importante risultato ci permette di proseguire con determinazione nel nostro impegno per la valorizzazione e la sostenibilità delle infrastrutture culturali della nostra città. Un traguardo che assume un significato ancora più rilevante nell'anno in cui celebriamo i vent'anni del progetto Pescara Cityplex, avviato nel 2004 dopo l'acquisizione del Cineteatro Massimo da parte della Fondazione. Un ringraziamento va anche al Consorzio Punto Europa per il prezioso supporto fornito nella stesura della candidatura all'avviso pubblico», ha dichiarato Nicola Mattoscio, Presidente della Fondazione Pescarabruzzo.

Nella seduta di ieri, il Consiglio di Amministrazione dell’Ente, dopo aver esaminato e valutato attentamente una pluralità di preventivi acquisiti in conformità con i principi di trasparenza previsti dai suoi regolamenti, ha deliberato di affidare l’appalto alla ditta Demer Impianti srl, che si è impegnata a terminare i lavori entro il 31 dicembre 2024.

La Fondazione Pescarabruzzo ringrazia anche il pubblico del Massimo per la comprensione che avrà per gli eventuali disagi che potrebbero sorgere durante i lavori, consapevole che tali interventi sono necessari per garantire un miglioramento duraturo delle strutture, di cui beneficerà l’intera comunità di cittadini.