Parte la campagna del ‘Nastro Rosa 2024’

Si apre ufficialmente a Pescara la campagna del ‘Nastro Rosa 2024’ organizzata dalla Lilt – Lega Italiana Lotta contro i Tumori-Sezione di Pescara che, a partire da oggi (1° ottobre) e fino a metà novembre, consentirà a centinaia di donne di effettuare gratuitamente lo screening senologico negli ambulatori di Casa Lilt, in via Lo Feudo, all’interno della Cittadella della Legalità, e poi durante tre grandi eventi in piazza.

“Le prenotazioni potranno essere effettuate già il 5 e 6 ottobre, quando saremo in piazza della Rinascita, a Pescara, e poi telefonando ai numeri 389.4433423, oppure 338.2488351, o ancora 338.8666472. L’obiettivo è visitare quante più donne possibile, di età comprese tra i 25 e i 49 anni, e poi le ultrasettantenni, per fare prevenzione secondaria”, ha detto il presidente Lilt, Marco Lombardo, coordinatore della Lilt Abruzzo, nel corso della conferenza stampa di presentazione.

E l’ex presidente del Tribunale Angelo Bozza, promotore della realizzazione del Presidio Lilt all’interno del Palazzo di Giustizia, ha aggiunto: “Ciò che abbiamo inaugurato durante l’estate è stato frutto della collaborazione con il tribunale e con la Procura, con i magistrati Bellelli e Mantini, e penso che abbiamo messo in piedi una collaborazione virtuosa, bellissima e utile. Sappiamo che c’è già una straordinaria affluenza di operatori della Cittadella e delle loro famiglie per effettuare gli screening e ritengo che si debba proseguire lungo questo percorso”.

L'assessore allo sport Patrizia Martelli ha ricordato che il Comune di Pescara “accenderà di rosa la torre civica, dal 1° al 6 ottobre, per sottolineare quanto sia importante fare prevenzione per scongiurare l’insorgere di una malattia oncologica o, comunque, per scoprire la presenza di una neoplasia quando ancora il tumore è piccolissimo perché ricordiamo che quando un tumore ha una dimensione inferiore a 1 centimetro è perfettamente curabile e il paziente guarisce completamente. Fare prevenzione significa vivere in modo sano, mangiare in modo sano, dunque privilegiando frutta, verdura, evitando cibi grassi, alcol, zuccheri elaborati, non fumando sigarette, adottando quelle misure capaci di non farci contrarre malattie che potenzialmente possono essere l’anticamera del cancro, come l’Hpv, ovvero il papilloma virus. E fare prevenzione significa praticare in modo regolare un’attività sportiva, non necessariamente in modo agonistico, ma facendo movimento, perché lo sport è salute”.