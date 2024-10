È nata la Comunità Energetica Rinnovabile Angolana, la prima in Abruzzo

Ridurre la spesa per le famiglie, combattere la povertà energetica e ottenere gli incentivi in favore della collettività. Con questi tre obiettivi, è nata martedì 8 ottobre la Comunità Energetica Rinnovabile Angolana, la prima in Abruzzo, che conta al suo interno già oltre 30 associati. Il via al progetto è avvenuto nel corso di un incontro organizzato nella sala consiliare del Comune di Città Sant’Angelo, alla presenza del sindaco Matteo Perazzetti, dell’ingegner Marco Pennarossa di EnergyLab3, la società individuata dal Comune per la costituzione della Comunità Energetica Angolana, l’ingegner Federico Ferri e i cittadini, alcuni dei quali hanno già aderito all’iniziativa.

Durate le oltre due ore d’incontro, gli addetti ai lavori hanno spiegato le ragioni di tale iniziativa, oltre a fornire tutte le indicazioni utili su come aderire. La Comunità Energetica Angolana prevede al suo interno due figure: il Consumer, ovvero il consumatore di energia elettrica, e il Prosumer, vale a dire chi è in grado di produrre energia da fonti rinnovabili, ad esempio attraverso l’utilizzo di pannelli fotovoltaici e di mettere in circolo quella parte che non utilizza per il suo fabbisogno. Questo meccanismo è volto al raggiungimento di un equilibrio in base al quale l’energia prodotta dal prosumer e non utilizzata dallo stesso, possa essere sfruttata dagli altri membri della Comunità Energetica Angolana, così da non dover fare ricorso ai tradizionali canali di approvvigionamento, riducendo consumi e costi.

Il raggiungimento di tale equilibrio poi, viene riconosciuto e premiato dal Gse (Gestore dei Servizi Energetici) attraverso la concessione di incentivi che, come spiegato in apertura, servono per ridurre la spesa in bolletta, combattere la povertà energetica, ma anche aiutare le famiglie in difficoltà e perseguire scopi di carattere sociale. La Comunità Energetica Angolana ha una durata prevista di 20 anni, l’ingresso e l’uscita dalla stessa è completamente libero, e contiene uno statuto e un organigramma che servono per la gestione delle attività e l’adeguamento delle stesse in prospettiva di una crescita futura.