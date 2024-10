Cantera Adriatica, che partenza per Under 15 regionale e Femminile

La stagione della Cantera Adriatica è appena iniziata, tra novità e conferme, e soprattutto numeri in crescita esponenziale, ma si vedono già i primi segnali di un 2024/2025 che regalerà soddisfazioni alla grande famiglia grigioazzurra. L'Under 15 regionale domenica scorsa ha sbancato il campo della Bacigalupo Vasto Marina con un pesante 3-5 (doppietta di capitan Giannetti, reti di Forlani e Di Rocco, autogol). Domenica prossima all'antistadio Flacco arriva la Gladius. "Abbiamo centrato quattro vittorie in cinque giornate, con una media di oltre sette gol a partita. Una sola sconfitta finora, arrivata in una giornata poco fortunata. Ma la squadra sta bene e gira", dice il patron Massimo Giannetti.

L'Eccellenza Femminile, in Coppa Italia, si prende il primo 10 e lode della stagione: in casa della Pro Vasto passa con un tondo 0-10 (reti di Gatta, 2 Finocchiaro, 2 Di Fazio, 2 Zeinabou e 3 Limongi). Sabato prossimo ancora Coppa (è un quadrangolare), in casa contro la Virtus Anxanum. La prima di campionato è fissata per domenica 27 ottobre. Michele Galanti confermatissimo in panchina per un progetto che guarda sempre più al futuro. "Abbiamo tenuto qualche giocatrice esperta, ma abbiamo rinnovato la rosa con tante giovanissime che faranno anche il campionato Under 17 regionale, a cui siamo iscritti quest'anno".

L'Under 19 ha esordito perdendo in casa contro la Real Torrese per 1-4. Nel prossimo turno, lunedì 14 ottobre, il derby contro l'Accademia Soccer. "Debuttiamo con una sconfitta, contro una squadra esperta che ha molti fuori quota, ma siamo un gruppo molto giovane destinato a crescere senza pressioni".

L'Under 17 provinciale inizierà tra due settimane, al pari di Under 14 e 16. "L'Under 16 è un gruppo che viene dall'annata precedente, rinnovato solo in parte. Su tutti i gruppi lavoriamo in prospettiva". E intanto la comunità Cantera cresce, a partire dalla scuola calcio: "Abbiamo registrato una crescita in doppia cifra percentuale. Siamo tanti, ma di qualità", chiude Giannetti, che annuncia il debutto del club nel futsal maschile: "Quest'anno faremo anche l'Under 15 e l'Under 17 di calcio a cinque, con Angelo Pica come allenatore. Lo staff tecnico che si occuperà delle varie categorie è stato confermato in blocco, ci consolidiamo e cresciamo".