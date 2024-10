Gino Saladini e il Marco Guidolotti Jazz Quartet ripercorrono l'arte di Van Gogh al Massimo

Venerdì 11 ottobre la stagione musicale della Società del Teatro e della Musica "Luigi Barbara" prosegue con il primo progetto speciale del cartellone. "Van Gogh. La musica dei colori" è lo spettacolo multimediale con cui Gino Saladini (foto) e il Marco Guidolotti Jazz Quartet ripercorrono la vita e l'arte del geniale artista olandese. Un racconto strutturato in forma di monologo, scandito da brani jazz di grande impatto emotivo, mentre alle spalle degli interpreti vengono proiettati i quadri di Vincent Van Gogh che prendono vita grazie all'animazione effettuata al computer.



Sul palcosenico si esibiranno Gino Saladini, autore del testo, come voce narrante, Marco Guidolotti ai sassofoni e al clarinetto, Felice Tazzini al pianoforte, Francesco Pierotti al contrabbasso e Valerio Vantaggio alla batteria. Il concerto si terrà al Teatro Massimo di Pescara con inizio alle ore 21 ed è organizzato all'interno del Progetto Circolazione Musicale in Italia del Comitato Nazionale Italiano Musica. Il prezzo del biglietto è di 20 euro.

Uno spettacolo di teatro canzone dove la musica jazz si fa tutt’uno con la pittura di Vincent Van Gogh. Lo scrittore Gino Saladini e il quartetto di Marco Guidolotti portano l’ascoltatore nel particolare mondo dell'artista, attraversando la sua vita con musiche originali e pagine tratte dal repertorio del jazz dei primi anni del Novecento. Saranno proiettate immagini e video di otto grandi opere di Vincent Van Gogh, animate con un programma di effettistica multimediale e accompagnate dalla musica del quartetto.