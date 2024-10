Emily Shaqiri alla Mondadori: la ballerina, attrice e tiktoker presenta "Painted whispers"

Attrice, cantante, ballerina e tiktoker dai grandi numeri, l'italiana Emily Shaqiri conosciuta soprattutto grazie a serie tv come Idol x Warrior Miracle Tunes e Di4ri, sarà sabato 12 ottobre alle ore 17.30 alla Mondadori di via Milano, dove presenterà il suo libro "Painted whispers. Un amore che sfida i pregiudizi" (Cairo). Si tratta del suo romanzo d'esordio: è una calda e soleggiata mattina di aprile, di quelle che preannunciano l'estate a Roma.

Isabella è con tela e colori nel suo luogo del cuore in città, il Giardino degli Aranci, il posto dove va quando cerca l'ispirazione giusta. Lo stesso in cui Eric è in tenuta da jogging rossa e nera, quella che sfodera quando è particolarmente nervoso e deve uscire a correre. Quando le passa vicino, e inavvertitamente Isabella gli rovescia addosso delle tempere, si volta infuriato. Eppure basta uno sguardo ed è subito attrazione.

Due mondi opposti che si scontrano. Lui figlio di facoltosi notai; lei di una vivace mamma single che si arrangia con vari lavori per arrivare a fine mese. Lui brillante studente di giurisprudenza con un futuro tra viaggi di lusso e auto costose; lei un'artista in erba con la testa tra le nuvole e un cuore puro, colmo di sogni e speranza. Lui fidanzato con la ragazza perfetta; lei in cerca dell'amore che possa cambiare tutto. Lui distante, freddo, calcolatore; lei spontanea e sincera, con un sorriso che scalda l'anima.

L'incontro tra due universi che può davvero cambiare il destino di due personalità così distanti. Tra identità segrete e cacce al tesoro nelle notti romane, i due ragazzi si avvicinano, si conoscono al di là delle apparenze e vivono una passione che li travolge. Ma quando la loro fantasia diventa reale, quando i loro sentimenti prendono finalmente il sopravvento, si accorgono che con la realtà non è facile fare i conti. Può il loro amore essere più forte di tutto? Sarà l'autrice a rispondere a questa domanda in dialogo con la giornalista Alessandra Renzetti.