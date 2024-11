Torna “Alberi per il Futuro”, la manifestazione organizzata da 10 anni dal M5S

Anche quest’anno Pescara ospita Alberi per il Futuro, l’ormai storica manifestazione promossa dal Movimento 5 Stelle, che da ormai dieci anni coinvolge centinaia di città italiane in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, con iniziative che uniscono la tutela ambientale alla partecipazione collettiva, rafforzando il legame tra i cittadini e il patrimonio arboreo urbano.

“Negli anni scorsi l’evento ha visto la piantumazione di alberi in diversi parchi e aree periferiche della città, l’organizzazione di convegni e dibattiti sul tema della sostenibilità ambientale e la promozione di una nuova sensibilità verso la natura nelle aree urbane – commentano il consigliere comunale Paolo Sola e la consigliera regionale Erika Alessandrini – e quest’anno l’iniziativa si rinnova con un approccio più partecipativo, rispondendo direttamente agli appelli dei cittadini e delle attività commerciali. Grazie a questa rete di collaborazione e alla passione di un gruppo straordinario di attivisti, abbiamo piantato questa mattina un nuovo tiglio in viale D’Annunzio, nel cuore di Portanuova, dando così avvio a un format che diventerà centrale per le prossime edizioni”.

L’obiettivo, proseguono i consiglieri pentastellati, “è di raccogliere segnalazioni di asole vuote e dimenticate in città, davanti a negozi o lungo le strade, e organizzare periodicamente la piantumazione di nuovi alberi. Il coinvolgimento diretto dei cittadini e dei commercianti sarà fondamentale, perché saranno poi loro a prendersi cura delle nuove piante, valorizzando il legame con il verde urbano. In un contesto in cui il patrimonio arboreo cittadino è sempre più minacciato da un’amministrazione che lo considera solo un elemento di arredo, 'Alberi per il Futuro' vuole rappresentare una risposta concreta, un simbolo di resistenza e di speranza”.