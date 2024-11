"Rischi: conoscerli per saperli affrontare", convegno per gli operatori della Protezione Civile

Nella sala consiliare del Comune si è tenuto un convegno per gli operatori della Protezione Civile comunale di Pescara dal titolo "Rischi: conoscerli per saperli affrontare". Presenti l'assessore alla Protezione Civile Massimiliano Pignoli e Gianni D'Alessandro, responsabile della Protezione Civile di Pescara.

"Con più di cento volontari della Protezione Civile di Pescara e delle associazioni affiliate alla nostra Protezione Civile comunale, è stato svolto questo corso di formazione per affrontare la questione relativa al rischio e come affrontarlo per superarlo. Si è trattato di un tema che ovviamente è prioritario per gli operatori di protezione civile che devono poter affrontare le problematicità che si presentano e affrontarle per andare incontro alla difesa dei cittadini. La formazione e la prevenzione sono fondamentali e come protezione civile di Pescara terremo sempre più corsi di formazione teorica e pratici per rispondere sempre meglio a quelle che possono essere calamità naturali, effetti estremi e problematiche del territorio", ha detto Pignoli.

Il responsabile della Protezione Civile di Pescara Gianni D'Alessandro ha poi aggiunto che "In questo corso di formazione si è parlato della comunicazione del rischio, conoscenza del rischio e della formula del rischio e sono state coinvolte tutte le associazioni della Pc a noi legate e noi come Protezione Civile di Pescara sempre per invogliare i volontari alla sensibilizzazione del rischio abbiamo voluto organizzare questo momento formativo. Di iniziative come queste nelle prossime settimane ne organizzeremo altre su tematiche diverse sempre per poter rispondere a quelle che sono le prerogative della Protezione Civile".

Al corso di formazione che si è svolto nella sala consiliare, oltre alla Pc di Pescara, erano presenti volontari della Protezione Civile di Penne, del Gruppo Intercomunale Maiella, Volontari Senza Frontiere, Not Chieti, Modavi Pescara, Modavi Spoltore, Aefi Pescara, Valtrigno Distaccamento Pescara, Infinity, Radio Club Protezione Civile Città di Chieti, ValPescara.