"Cervi e cacciatori", il caso dell'Abruzzo finisce su 'Le Iene' [FOTO-VIDEO]

In Abruzzo, come noto, quattrocentosessantanove cervi rischiano di diventare prede dei cacciatori perché ad agosto la giunta regionale ha aperto la caccia al mammifero ungulato. Non una caccia di selezione vera e propria ma una caccia a tariffario. Del tema si sono occupate ieri sera “Le Iene”, la nota trasmissione televisiva di Italia 1. L'inviata Nina Palmieri si è recata a Villetta Barrea, dove i cervi convivono con gli abitanti, e ha messo a confronto un attivista e un cacciatore.

