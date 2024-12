Tananai in concerto allo Shockwave festival 2025

Si è appena concluso il tour “CALMOCOBRA LIVE 2024” di Tananai che nell’ultimo mese è stato protagonista sui palchi dei palasport più importanti d’Italia collezionando innumerevoli sold out, tra pubblico entusiasta e fan di tutte le età con cui l’artista ha condiviso momenti importanti ed emozionanti, cantando insieme i suoi più grandi successi. Il viaggio di Tananai e del suo ultimo album “CALMOCOBRA” non termina qui e proseguirà anche nel 2025: si annuncia oggi, infatti, il tour estivo “CALMOCOBRA LIVE – ESTATE 2025” che farà tappa al Parco della Pace di Servigliano il prossimo 18 luglio alle 21:30 per il NoSound Fest 2025, celebre rassegna organizzata da Best Eventi in collaborazione con il Comune di Servigliano.

I biglietti saranno in vendita dalle 18:00 odierne sui circuiti TicketOne www.ticketone.it , Ticketmaster www.ticketmaster.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com .

Sarà l’occasione per poter sentire ancora le canzoni del nuovo album, tra cui “BOOSTER”, attualmente in rotazione radiofonica, e “PUNK LOVE STORIA”, tra i brani più amati del nuovo progetto del cantautore, entrambi accompagnati dal videoclip musicale uscito nelle scorse settimane, oltre ai singoli che hanno anticipato il progetto ottenendo numerose certificazioni, come “VELENO” (disco di platino), “STORIE BREVI” con Annalisa (doppio disco di platino) e “RAGNI” (disco d’oro).

“CALMOCOBRA”, scritto e interpretato da Tananai stesso, che ne ha curato la produzione con il contributo di Davide Simonetta, Michelangelo e Okgiorgio, e con la direzione artistica di Stefano Clessi, è disponibile in digitale e formato fisico dal 18 ottobre per Eclectic Records/EMI Records Italy (Universal Music Italia), debuttando in #1 posizione sia nella classifica degli album più venduti sia in quella di CD, vinili e musicassette nella settimana di uscita. “CALMOCOBRA”, secondo disco in carriera per Tananai dopo l’album triplo disco di platino “RAVE, ECLISSI”, porta alla luce un nuovo aspetto dell’anima di Tananai, più maturo, consapevole e capace di mixare con scioltezza divertimento musicale e profondità di linguaggio. Francavilla si prepara ad accogliere Tananai, protagonista della scena musicale italiana degli ultimi anni. Sarà lui il primo grande ospite dello Shockwave festival 2025, che si terrà la prossima estate sul lungomare. Apertura prevendita oggi alle 18 sui circuiti TicketOne, Ciaotickets e Ticketmasters.