Sicurezza stradale, Sara Safe Factor fa tappa a Pescara

Lunedì 9 dicembre dalle ore 10 si svolgerà il Sara Safe Factor nel liceo scientifico “Leonardo da Vinci”: l’incontro con gli studenti per spiegare loro che In strada e in pista vincono le regole, anche quando si corre per vincere. Il Sara Safe Factor è un progetto educativo a sostegno della sicurezza e dell’educazione stradale dei giovani, nato dall’impegno per la sicurezza stradale di Sara Assicurazioni – Compagnia Assicuratrice ufficiale dell’ACI - in collaborazione con ACI Sport e l’Automobile Club di Pescara.

Grazie a Sara Safe Factor, la compagnia è stata tra le prime in Italia a firmare la Carta europea della sicurezza stradale e il progetto si inserisce all'interno di un ecosistema di iniziative a tema. Fino ad oggi sono stati coinvolti oltre 135.000 giovani con i quali si dialoga attivamente anche sui social, grazie alla pagina Facebook dedicata all’iniziativa. Il pilota Andrea Montermini porterà la sua testimonianza e i suoi consigli per una guida sicura e responsabile: dalla corretta posizione di guida a come si impugna il volante, a come si esegue una frenata di emergenza o si controlla una curva malriuscita, con particolare attenzione alle conseguenze della distrazione.

Insieme a Montermini, per approfondire la guida sicura in bici, mezzo sempre più presente nella circolazione stradale, ci sarà Emiliano Cantagallo volto noto al cicloturismo italiano, collaboratore di Sky Sport, capitano del team Giro-E Sara Assicurazioni all’interno del Giro d'Italia e responsabile del Roma Bike Park. Interverrà all’evento il presidente dell'Aci Pescara, Giampiero Sartorelli, che porterà l’attenzione su alcuni dati statistici sull’incidentalità stradale nel 2023 e sulle maggiori cause della stessa.