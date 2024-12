Cer Pescara allo start: via libera dal Gse, energia pulita e benefici economici per lâ€™intera comunitÃ 

Una città più sostenibile e benefici economici evidenti in arrivo per le imprese e i cittadini di Pescara. A partire da questo mese è finalmente operativa la CER PESCARA, la prima vera Comunità Energetica Rinnovabile del capoluogo adriatico che consentirà a tutti i soci che già ne fanno parte o che aderiranno nei prossimi mesi di poter beneficiare di vantaggi economici strizzando al tempo stesso l’occhio all’ambiente. Dopo la creazione della CER PESCARA, su impulso e vision della partecipata Pescara Energia con forte supporto del Comune di Pescara tra i soci fondatori, la costituzione come Ente del Terzo Settore iscritto al Registro unico nazionale e la manifestazione di interesse rivolta all’intera comunità cittadina di beneficiari, la CER PESCARA è finalmente in grado di iniziare a dare i primi importanti risultati.

La Comunità Energetica Rinnovabile di Pescara, nata come un vero e proprio modello, dopo il lungo iter procedurale, è la n. 88 in tutta Italia ad essere accreditata dal GSE con due cabine primarie attive, visibili nella mappatura pubblica del gestore https://shorturl.at/rEDeX e potrà iniziare a garantire agevolazioni a chiunque ne farà parte diventando operativa per la transizione energetica dell’intera città di Pescara. Finora sono state oltre 255 le richieste di adesione, tra cui 212 da parte di privati, 40 da aziende e 3 da Onlus.

Ad annunciarlo, questa mattina, sono stati il sindaco Carlo Masci, l’amministratore delegato di Pescara Energia e presidente uscente della Cer Pescara Giuliano Diodati e il nuovo presidente Gianluca Migliozzi, ricordando come le Cer rappresentino la rivoluzione energetica in grado di soddisfare la necessità - avvertita tanto dai privati quanto dalle istituzioni – di ridurre le emissioni e favorire modelli di consumo sostenibili. Le Cer, infatti, sono associazioni di enti pubblici, cittadini, attività commerciali e pmi che decidono di dotarsi di impianti per la produzione e la condivisione di energia da fonti rinnovabili, attivando un circolo virtuoso di autoproduzione di energia pulita.

L’elettricità può essere prodotta con impianti fotovoltaici, idroelettrici, eolici, a biogas, a biomasse solide o altre fonti rinnovabili che consentono ai consumatori di diventare attivi in quanto, essendo dotati di un proprio impianto per la generazione di energia elettrica per l’autoconsumo, possono cedere la parte di energia in eccesso agli altri soggetti della comunità energetica. Non sono necessarie modifiche tecniche agli impianti e sarà il GSE, tramite i contatori, a rilevare i consumi e la produzione erogando i relativi benefici economici.

«Siamo estremamente soddisfatti che finalmente la CER PESCARA sia operativa», commenta il sindaco Masci, «e che i cittadini che hanno aderito al progetto potranno iniziare ad avere i benefici economici derivanti dall’essere parte della comunità. Siamo stati lungimiranti con l’obiettivo della transizione energetica, di una crescita green che agevoli imprese e cittadini e della costruzione di un ambiente sostenibile con risparmio economico».

Al fianco del Comune di Pescara nell’ottenimento di questo risultato, sin dai primi passi del progetto, c’è la partecipata Pescara Energia.

«Come Pescara Energia, abbiamo colto subito l’importanza per il territorio di attivare questo circolo virtuoso di autoproduzione di energia pulita che porterà grandi vantaggi a tutti gli aderenti», ricorda l’amministratore unico Diodati. «Essendoci mossi con così largo anticipo, primi a Pescara e tra i primi a livello nazionale, oggi siamo già in grado di ottenere i primi risultati concreti. Come previsto dalla normativa di riferimento, non saremo più tra i soci della Cer Pescara, ma continueremo ad assistere, in questo primo anno di start, l’ETS CER PESCARA con l’obiettivo di renderla conoscibile, riconoscibile e raggiungibile da imprese e cittadini che vogliono condividere energia e intenti green beneficiando delle agevolazioni».

«La partecipazione alla Cer Pescara è un'opportunità aperta a tutti, senza costi né vincoli: infatti l’adesione è volontaria ed è possibile recedere in qualsiasi momento», spiega il presidente Migliozzi. «Si può partecipare come puri consumatori o come producer/prosumer, ovvero soggetti dotati di un impianto rinnovabile che possono rendere disponibile agli altri membri della comunità parte dell’energia prodotta. Invito tutti a contattarci per saperne di più e per non perdere questa importante opportunità».