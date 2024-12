Natale con i Trilogy a Francavilla al Mare, musica per beneficenza

Orlando Polidoro (tenore), Marco Iezzi (tenore) e Silvano Malandra (baritono) al posto di Christian Starinieri per questo appuntamento, accompagnati al piano dal Maestro Fabio D'Orazio, con la partecipazione straordinaria dell'ospite Max Elia, saranno i protagonisti della serata del concerto che si terrà sabato 21 dicembre alle ore 21 nell'Auditorium Palazzo Sirena di Francavilla al Mare a favore dei bambini del mondo. Una serata pre natalizia all'insegna della beneficenza dove sarà presente l'avvocato Giuseppe De Michele (Luogotenente Governatore Kiwanis Divisione 11), testimone del servizio che l'Associazione svolge sul territorio.

I Trilogy, questo è il nome del trio di colleghi e amici teatini, tornano a divertire il pubblico abruzzese, dopo aver calcato numerosi teatri del mondo: Canada, America, Australia, Cina. Per la serata si esibiranno in arie famose del repertorio lirico e in canzoni della tradizione napoletana e internazionale. Protagonista, come sempre con i Trilogy, sarà la grande musica, italiana e straniera, con brani conosciutissimi che spaziano dal repertorio napoletano al musical, per finire con i classici di tutti i tempi.

È un augurio di buone feste, quello che animerà il palco di Francavilla, oltre che una gran bella serata che avrà un risvolto benefico: "ci concediamo un appuntamento caratterizzato da più sfumature - spiega Marco Iezzi - ma soprattutto ci apprestiamo a salire su quel palco, da sempre amico, consapevoli del fatto che avremo il pubblico dalla nostra parte che ci accompagna in coro, in particolare, durante le esibizioni più note e universali. Non potevamo avvicinarci alla magica serata di Natale con una proposta migliore. Ne approfittiamo per augurare a tutti un buon 2025". L'evento è in collaborazione anche con la Pro Loco di Francavilla al Mare.