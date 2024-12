In arrivo 80 nuove campane del vetro [FOTO]

La società Ambiente spa, guidata da Ricardo Chiavaroli, annuncia l’installazione e l’entrata in funzione di circa 80 nuove campane per il vetro della città. L’operazione, che sarà avviata nei prossimi giorni, è stata illustrata nel dettaglio ieri in conferenza stampa proprio da Ambiente spa e dal Comune di Pescara. Con Chiavaroli erano presenti il sindaco Carlo Masci e l’assessore Cristian Orta, che ha le deleghe alla Gestione Rifiuti e alle Politiche Ambientali, nonché il Direttore operativo di Ambiente Massimo Del Bianco e il presidente della Commissione Ambiente, Alessandro D'Alonzo.

Per quanto riguarda le nuove campane del vetro, ne saranno installate 80 unità totali (40 delle quali già in corso di installazione nel quartiere di Porta Nuova): “Grazie al parziale finanziamento della Coreve (consorzio recupero vetro) riusciamo a proporre un sistema di conferimento informatizzato innovativo e utilizzato solo in poche regioni del nord. Pescara sempre un passo avanti!”, ha affermato il presidente D'Alonzo.

"Portiamo avanti un processo innovativo che l'amministrazione comunale ha sposato in ossequio alle linee di mandato del sindaco e nel segno dell'Agenda 2030, tenendo conto degli obiettivi della transizione ecologica", ha detto l'assessore Cristian Orta. "Il servizio che annunciamo oggi riguarda le nuove campane per il vetro che si posizionano in strada, a partire dalla zona di Porta Nuova. Il conferimento da parte dei cittadini avviene attraverso il sistema informatizzato, utilizzando le tessere che i residenti hanno già a disposizione. Un ulteriore passaggio per il miglioramento e potenziamento del servizio di Ambiente spa e per garantire il decoro della città, rispetto ai rifiuti. Inoltre con queste campane sarà possibile attutire il rumore derivante dal conferimento del vetro. Questa novità conferma che sindaco, assessorato all'Ambiente e società partecipata lavorano in sinergia per migliorare il servizio: si comincia da Porta Nuova ma, nel prossimo futuro, le campane saranno anche nel resto della città".